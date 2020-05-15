Лавров: Россия вывезла на родину более 250 тысяч россиян из-за COVID-19

"Мы вывезли уже за весь период, когда эта кампания в связи с пандемией началась, более 250 тысяч. Ещё, по нашим оценкам, около 30 тысяч, чуть меньше, хотели бы вернуться в Российскую Федерацию", - сказал Лавров в интервью РБК .

При этом, по его словам, на портале госуслуг зарегистрировано в два раза больше людей. "Но проверка, которой мы постоянно занимаемся вместе с МВД и Минкомсвязи, показывает, что значительная часть из тех, кто зарегистрировался на этом портале, не собираются возвращаться в Россию. Есть люди, которые живут постоянно за границей, но решили воспользоваться этой ситуацией, зарегистрироваться, а там посмотреть", - пояснил министр. "Тех, кто реально, конкретно хотел бы вернуться, мы определяем их число примерно в 30 тысяч человек", - сказал он.