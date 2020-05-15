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2020-05-15T12:31
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В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
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РИА Новости

В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

12:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в Москве
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, такие дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта, предстоящая будет уже восьмой по счету.
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"Главная задача дезинфекции - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, - одно из самых эффективных средств профилактики", - отметил Бирюков.
Заммэра сообщил, что проведение общегородской дезинфекции занимает около четырёх часов. За это время специалистам комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Бирюков.
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По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.
Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
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