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2020-05-15T12:28
https://ria.ru/20200515/1571488941.html
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
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РИА Новости

Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков

12:28 15.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям Минздрава и Минсвязи создать на портале "Госуслуги" отдельный раздел, куда медработники могли бы обратиться за помощью в решении возникающих вопросов, в частности, проблем с получением положенных им стимулирующих выплат.
"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Игоревича Шадаева совместно с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко создать на портале госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", - заявил Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
Вчера, 12:17
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Кроме того премьер поручил проработать вопрос о приеме таких обращений и через единую горячую линию, посвященную борьбе с коронавирусом, - по номеру 8-800-2000-112.
"Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска. Здесь также я прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко взять под контроль эту работу и запустить эту возможность для врачей с понедельника", - добавил Мишустин.
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