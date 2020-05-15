Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков

"Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска. Здесь также я прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко взять под контроль эту работу и запустить эту возможность для врачей с понедельника", - добавил Мишустин.