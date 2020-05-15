Путин отметил яркие и самобытные работы киноактрисы Светличной

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженную артистку РСФСР, киноактрису Светлану Светличную, отметив ее яркие, самобытные работы в кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советская и российская актриса отмечает в пятницу 80-летие.
"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Светличная до сих пор радует публику новыми интересными ролями, участвует в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях. Президент пожелал актрисе здоровья и благополучия.
3 февраля 2019, 02:20КультураСветличная рассказала о навязчивом внимании со стороны Гайдая