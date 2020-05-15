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Культура
2020-05-15T12:27
https://ria.ru/20200515/1571488865.html
Путин отметил яркие и самобытные работы киноактрисы Светличной
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РИА Новости

Путин отметил яркие и самобытные работы киноактрисы Светличной

12:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженную артистку РСФСР, киноактрису Светлану Светличную, отметив ее яркие, самобытные работы в кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советская и российская актриса отмечает в пятницу 80-летие.
"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Светличная до сих пор радует публику новыми интересными ролями, участвует в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях. Президент пожелал актрисе здоровья и благополучия.
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КультураСветлана СветличнаяРСФСРВладимир Путин
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