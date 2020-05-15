Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T12:29
https://ria.ru/20200515/1571488803.html
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571156303_203:0:1280:606_1036x0_80_0_0_bc619c2f3d4cc60e8e21f713118cec63.jpg
РИА Новости

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения

12:29 15.05.2020
9260
© Марат ВинскийБизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
© Марат Винский
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Свидетели на очной ставке впервые за 26 лет указали на него как на главного организатора убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. До этого они не давали показаний, так как надеялись, что Быков будет оказывать им поддержку, пояснили в СК.
Предприниматель Анатолий Быков
7 мая, 15:42
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
По данным следствия, в 1994 года между Быковым и членом его преступной группировки Александром Наумовым произошел конфликт. Спустя некоторое время перед машиной Быкова произошел взрыв, и он решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Войтенко.
Испугавшись за свою жизнь, он решил избавиться от обоих и заказал убийство. 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли их из автомата и пистолета.
Быкова задержали на прошлой неделе, суд арестовал его до 4 июля.
2200116
Обсудить 2
Анатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)Задержание Анатолия БыковаКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Океан
Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане
Маска.
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
ДВФУ
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Клип Katy Perry - Daisies
Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции
Бизнес-леди
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Вика Валикова - основатель проекта в аптеке
Врач-тропиколог — о контрабандистах, карантине и странной беременности
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Медицинские работники
Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния