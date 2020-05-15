Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Свидетели на очной ставке впервые за 26 лет указали на него как на главного организатора убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. До этого они не давали показаний, так как надеялись, что Быков будет оказывать им поддержку, пояснили в СК.

По данным следствия, в 1994 года между Быковым и членом его преступной группировки Александром Наумовым произошел конфликт. Спустя некоторое время перед машиной Быкова произошел взрыв, и он решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Войтенко.

Испугавшись за свою жизнь, он решил избавиться от обоих и заказал убийство. 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли их из автомата и пистолета.