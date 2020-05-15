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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:41
https://ria.ru/20200515/1571488724.html
Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19

12:26 15.05.2020 (обновлено: 12:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Российские власти не намерены скрывать данные об уровне смертности в стране от COVID-19, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет статистики по коронавирусу, возвращаясь к сути вашего вопроса, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть жизнями я считаю возмутительно. Так же как возмутительно использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны", - заявил он в интервью медиахолдингу РБК.
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Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи. Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей Лавров
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