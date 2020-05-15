Лавров: власти не намерены скрывать информацию о смертности от COVID-19

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Российские власти не намерены скрывать данные об уровне смертности в стране от COVID-19, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет статистики по коронавирусу, возвращаясь к сути вашего вопроса, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть жизнями я считаю возмутительно. Так же как возмутительно использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны", - заявил он в интервью медиахолдингу РБК.
Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи. Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.