В Хуньчунь прибыл первый в этом году поезд с морепродуктами из России

МОСКВА, 15 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В пограничный КПП Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) на днях из России прибыл первый в этом году грузовой поезд с морепродуктами. . В пограничный КПП Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) на днях из России прибыл первый в этом году грузовой поезд с морепродуктами.

Этим ж/д составом было доставлено 9 контейнеров с замороженной треской.

Город Хуньчунь на стыке границ Китая, России и КНДР, находится всего в 71 километре от российского морского порта Зарубино.

Запуск специального поезда с морепродуктами по железной дороге Зарубино-Хуньчунь протяженностью 80 километров позволил сократить время транспортировки и способствовал росту объема импорта морепродуктов, рассказал замглавы городской канцелярии по делам КПП Хэ Юн. Он также добавил, что в будущем поезд будет доставлять живые морепродукты в Хуньчунь.