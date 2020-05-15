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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-15T12:25
https://ria.ru/20200515/1571488631.html
В Хуньчунь прибыл первый в этом году поезд с морепродуктами из России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_4f5f09ca030f301c027050c2dbc8bf20.jpg
РИА Новости

В Хуньчунь прибыл первый в этом году поезд с морепродуктами из России

12:25 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
МОСКВА, 15 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В пограничный КПП Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) на днях из России прибыл первый в этом году грузовой поезд с морепродуктами.
Этим ж/д составом было доставлено 9 контейнеров с замороженной треской.
Город Хуньчунь на стыке границ Китая, России и КНДР, находится всего в 71 километре от российского морского порта Зарубино.
Запуск специального поезда с морепродуктами по железной дороге Зарубино-Хуньчунь протяженностью 80 километров позволил сократить время транспортировки и способствовал росту объема импорта морепродуктов, рассказал замглавы городской канцелярии по делам КПП Хэ Юн. Он также добавил, что в будущем поезд будет доставлять живые морепродукты в Хуньчунь.
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С тех пор как этот рейс вступил в пробную эксплуатацию в августе прошлого года, он перевез в Хуньчунь в общей сложности 1267 тонн замороженных морепродуктов общей стоимостью 13,78 миллиона юаней (около 1,94 миллиона долларов). Основными статьями импорта морепродуктов были замороженные треска и камбала.
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Россия-Китай: ГлавноеХуньчунь
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