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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:06
https://ria.ru/20200515/1571488598.html
Лавров не слышал, что у газет NYT и FT отзовут аккредитацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров не слышал, что у газет NYT и FT отзовут аккредитацию

12:25 15.05.2020 (обновлено: 14:06 15.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал заверений об отзыве у газет New York Times и Financial Times аккредитации в РФ, отметил важность ответственности СМИ за свои публикации, но призвал не устраивать судилищ над журналистами, а также напомнил о ситуации с RT и британским медиарегулятором Ofcom.
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США и Великобритании.

"Во-первых, я не слышал каких-либо идей или заверений о том, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. Я такого не слышал, и с Марией Захаровой мы этого не обсуждали. Я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны", - сказал Лавров во время онлайн-трансляции интервью медиахолдингу РБК.

По существу вопроса, прежде всего, должен разбираться Роскомнадзор, отметил Лавров, добавив, что это ведомство уже предприняло соответствующие правовые действия.
Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что совместно с заинтересованными органами власти изучают материалы New York Times и Financial Times о числе жертв коронавируса в РФ.
"Будем смотреть, какая будет на эти действия реакция", - отметил Лавров.
"Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют", - подчеркнул глава МИД.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
13 мая, 23:02Распространение нового коронавируса
МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT
Министр напомнил, что "вы знаете какие действия были предприняты в отношении RT в Лондоне, где у них есть аналог нашего Роскомнадзора - Ofcom так называемый,  за то, что RT, по мнению Ofcom, освещало события в Сирии исключительно с точки зрения российской позиции и на просьбы RT предъявить какие-то материалы, в которых будет очевидна предвзятость этого канала в освещении сирийской ситуации , никаких ответов не последовало".
"Их оштрафовали на несколько сотен тысяч футов, по-моему. Я считаю, что, в принципе, проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания, заслуживают подхода, который будет действительно универсальным", - заключил министр.
Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Представитель МИД РФ Захарова сообщала, что дальнейшие шаги в отношении NYT будут зависеть от того, опубликует ли газета опровержение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
12 мая, 16:57Распространение нового коронавируса
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
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Распространение нового коронавирусаВасилий ПискаревOfcomМедиавойныМария ЗахароваСергей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЛондонСирияСШАМедиа - ОбществоОбществоВ мире
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