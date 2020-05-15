Лавров не слышал, что у газет NYT и FT отзовут аккредитацию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал заверений об отзыве у газет New York Times и Financial Times аккредитации в РФ, отметил важность ответственности СМИ за свои публикации, но призвал не устраивать судилищ над журналистами, а также напомнил о ситуации с RT и британским медиарегулятором Ofcom

Великобритании. Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США

"Во-первых, я не слышал каких-либо идей или заверений о том, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. Я такого не слышал, и с Марией Захаровой мы этого не обсуждали. Я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны", - сказал Лавров во время онлайн-трансляции интервью медиахолдингу РБК.

По существу вопроса, прежде всего, должен разбираться Роскомнадзор , отметил Лавров, добавив, что это ведомство уже предприняло соответствующие правовые действия.

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что совместно с заинтересованными органами власти изучают материалы New York Times и Financial Times о числе жертв коронавируса в РФ.

"Будем смотреть, какая будет на эти действия реакция", - отметил Лавров.

"Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют", - подчеркнул глава МИД.

Министр напомнил, что "вы знаете какие действия были предприняты в отношении RT в Лондоне , где у них есть аналог нашего Роскомнадзора - Ofcom так называемый, за то, что RT, по мнению Ofcom, освещало события в Сирии исключительно с точки зрения российской позиции и на просьбы RT предъявить какие-то материалы, в которых будет очевидна предвзятость этого канала в освещении сирийской ситуации , никаких ответов не последовало".

"Их оштрафовали на несколько сотен тысяч футов, по-моему. Я считаю, что, в принципе, проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания, заслуживают подхода, который будет действительно универсальным", - заключил министр.

Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.

Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.

Представитель МИД РФ Захарова сообщала, что дальнейшие шаги в отношении NYT будут зависеть от того, опубликует ли газета опровержение.