"Известия": у россиян снизился прирост сбережений

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. По итогам 2019 года прирост сбережений По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14 процентов — с примерно 2,5 до 2,1 триллиона рублей, пишет газета " Известия " со ссылкой на годовой отчет Центробанка.

Если в 2018 году россияне хранили накопления как на вкладах, так и в наличности (54 и 46 процентов соответственно), то в 2019 году второй вариант они практически перестали использовать.

В этом году эксперты отмечают отток денег со счетов россиян. По их мнению, люди боятся потерять деньги из-за кризиса и забирают из банков наличные. Помимо этого, во время действия режима самоизоляции многие покупали товары долгого хранения, поэтому им приходилось тратить сбережения.

Как полагают эксперты, в этом году жители России смогут отложить не более 1,3-1,5 триллиона рублей.

ЦБ отрицательную динамику объема сбережений населения связали со стагнацией реальных располагаемых доходов.

Отмечается, что россияне закрывали и валютные депозиты, поскольку те теряли привлекательность из-за снижения ставок и сокращений линейки таких вкладов.