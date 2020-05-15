"Известия": у россиян снизился прирост сбережений

Если в 2018 году россияне хранили накопления как на вкладах, так и в наличности (54 и 46 процентов соответственно), то в 2019 году второй вариант они практически перестали использовать.
В этом году эксперты отмечают отток денег со счетов россиян. По их мнению, люди боятся потерять деньги из-за кризиса и забирают из банков наличные. Помимо этого, во время действия режима самоизоляции многие покупали товары долгого хранения, поэтому им приходилось тратить сбережения.
Как полагают эксперты, в этом году жители России смогут отложить не более 1,3-1,5 триллиона рублей.
В ЦБ отрицательную динамику объема сбережений населения связали со стагнацией реальных располагаемых доходов.
Отмечается, что россияне закрывали и валютные депозиты, поскольку те теряли привлекательность из-за снижения ставок и сокращений линейки таких вкладов.
Ранее в Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады из-за потери дохода и необходимости тратить накопления.
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