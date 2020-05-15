Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.
"Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. <…> Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений".
В середине апреля Лаврову уже пришлось отвечать на подобный вопрос журналистов. Тогда он заявил, что не может представить себе ситуацию, "когда такая идея (о введении выездных виз. — Прим. ред.) будет в фактическом плане обсуждаться". Министр подчеркнул, что не опасается за тех людей, которые после снятия ограничений из-за коронавируса захотят воспользоваться своим конституционным правом.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
Россия 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции прекратила пассажирское авиасообщение с другими странам, за исключением рейсов по вывозу россиян из-за границы.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 294 тысяч человек скончались.
В России с начала эпидемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.