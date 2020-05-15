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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:48
https://ria.ru/20200515/1571488201.html
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

12:18 15.05.2020 (обновлено: 13:48 15.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.
"Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. <…> Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Сергей Лавров
В середине апреля Лаврову уже пришлось отвечать на подобный вопрос журналистов. Тогда он заявил, что не может представить себе ситуацию, "когда такая идея (о введении выездных виз. — Прим. ред.) будет в фактическом плане обсуждаться". Министр подчеркнул, что не опасается за тех людей, которые после снятия ограничений из-за коронавируса захотят воспользоваться своим конституционным правом.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
Популярные комментарии
Какие выездные визы? Просто закрыть небо и не давать рейсы и всё! Это очень просто!
15 мая, 14:00
А Александр Зайцев
700108
Лавров не видит необходимости ставить клеймо на лбу каждому россиянину.
15 мая, 13:17
aaviatec
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