Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило соответствующую заявку Nord Stream 2 AG, так как проект не был завершен к 23 мая прошлого года.
В компании ответили, что приняли это к сведению, однако на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.
"На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии", — подчеркивается в релизе.
Обновленная Газовая директива ЕС, в частности, подразумевает, что после завершения строительства трубы "Газпром" сможет использовать только 50% ее мощностей. Остальные нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.
Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.
Газопровод "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают строительство газопровода "политически мотивированным".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"