Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T14:43
https://ria.ru/20200515/1571487826.html
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:177:3160:1955_1036x0_80_0_0_a3819cf17f938d999c2fd90a12fc13ee.jpg
РИА Новости

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

12:13 15.05.2020 (обновлено: 14:43 15.05.2020)
73305
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило соответствующую заявку Nord Stream 2 AG, так как проект не был завершен к 23 мая прошлого года.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 12:33
Эксперт: решение регулятора по Nord Stream 2 противоречит интересам ФРГ
В компании ответили, что приняли это к сведению, однако на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.
"На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии", — подчеркивается в релизе.
Строительство газопровода Северный поток - 2
8 мая, 02:28
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Обновленная Газовая директива ЕС, в частности, подразумевает, что после завершения строительства трубы "Газпром" сможет использовать только 50% ее мощностей. Остальные нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.
Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
29 апреля, 14:19
На Украине пообещали не допустить завершения "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают строительство газопровода "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" исключительно коммерческий проект и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
228461091730
Обсудить 56
Европейский судЕврокомиссияСШАБерлин (город)УкраинаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияЭкономика
Популярные комментарии
А я рад, что у наших олигаршат не получилось построить трубу и дальше разбазаривать народное достояние, набивая только лишь собственные карманы.
15 мая, 12:33
nnemetsms
504011148
Столько бабла в трубу спустили.но ничего страшного народу всё равно ничего бы не досталось.
15 мая, 12:52
dgoncovch
575031120
Рекомендуем
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Посетители ресторана в Стокгольме, Швеция
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Мир готовится страдать. Россия готовится не допустить страданий
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Бизнесмен Анатолий Быков
Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Главный украинский борец с "Газпромом" остался без работы
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния