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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:10
https://ria.ru/20200515/1571487486.html
В СЗФО оценили ситуацию с выплатами медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В СЗФО оценили ситуацию с выплатами медикам

12:10 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Стимулирующие надбавки медицинским работникам за борьбу с коронавирусной инфекцией полностью выплачены в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщает в пятницу аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.
"По поручению президента Российской Федерации установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам. На указанные цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено 2,1 миллиарда рублей… За апрель 2020 года в округе… выплаты осуществлены в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Как сообщал аппарат полпреда, на четверг в округе было зафиксировано около 17 тысяч случаев коронавируса. При этом доля выздоровевших в СЗФО выше, чем в среднем по России (24,8% и 19,8% соответственно), а летальность ниже значения общероссийского показателя (0,7% и 0,9% соответственно).
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГуцанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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