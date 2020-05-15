В СЗФО оценили ситуацию с выплатами медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Стимулирующие надбавки медицинским работникам за борьбу с коронавирусной инфекцией полностью выплачены в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщает в пятницу аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.
"По поручению президента Российской Федерации установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам. На указанные цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено 2,1 миллиарда рублей… За апрель 2020 года в округе… выплаты осуществлены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Как сообщал аппарат полпреда, на четверг в округе было зафиксировано около 17 тысяч случаев коронавируса. При этом доля выздоровевших в СЗФО выше, чем в среднем по России (24,8% и 19,8% соответственно), а летальность ниже значения общероссийского показателя (0,7% и 0,9% соответственно).
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.