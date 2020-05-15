В СЗФО оценили ситуацию с выплатами медикам

Как сообщал аппарат полпреда, на четверг в округе было зафиксировано около 17 тысяч случаев коронавируса. При этом доля выздоровевших в СЗФО выше, чем в среднем по России (24,8% и 19,8% соответственно), а летальность ниже значения общероссийского показателя (0,7% и 0,9% соответственно).