В Подмосковье отметили снижение числа совершенных мигрантами преступлений

"В России с начала года уменьшился уровень преступности среди иностранных граждан. За период с января по апрель 2020 года в целом по стране количество преступлений среди иностранных граждан упало на 1,2%. По данным ГУ МВД России по Московской области, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 3,5%", - говорится в сообщении.