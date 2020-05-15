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2020-05-15T12:13
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В Подмосковье отметили снижение числа совершенных мигрантами преступлений
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РИА Новости

В Подмосковье отметили снижение числа совершенных мигрантами преступлений

12:13 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 3,5% с начала года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"В России с начала года уменьшился уровень преступности среди иностранных граждан. За период с января по апрель 2020 года в целом по стране количество преступлений среди иностранных граждан упало на 1,2%. По данным ГУ МВД России по Московской области, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 3,5%", - говорится в сообщении.
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С начала года иностранные граждане совершили на территории региона 1941 преступление, что на 115 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств сократилась на 56%, разбоев на 39%, незаконного оборота наркотиков на 18%, грабежей на 5,4%, лишь число краж увеличилось на 1,8%.
"Сегодня мы видим, что опасения о росте преступности со стороны иностранных граждан оказались напрасны. Таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе, проводимой правоохранительными органами Московской области. Данная работа будет продолжена", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что в регионе организован контроль мест компактного проживания иностранных граждан: общежития, хостелы, стройгородки и не только. Также налажено взаимодействие Единого миграционного центра Московской области с работодателями региона по трудоустройству мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Московская область (Подмосковье)Общество
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