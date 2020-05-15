Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан

"В связи с крайней важностью мер, которые поручил нам президент, я прошу вас, Дмитрий Юрьевич (вице-премьер Григоренко), в ближайшие дни завершить подготовку всех нормативных документов и продолжать держать этот вопрос на контроле", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.