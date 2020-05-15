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2020-05-15T12:09
https://ria.ru/20200515/1571487382.html
Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан
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РИА Новости

Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан

12:09 15.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время завершить подготовку нормативных документов для реализации поручений президента о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, а также держать вопрос на контроле.
"В связи с крайней важностью мер, которые поручил нам президент, я прошу вас, Дмитрий Юрьевич (вице-премьер Григоренко), в ближайшие дни завершить подготовку всех нормативных документов и продолжать держать этот вопрос на контроле", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономической ситуации.
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