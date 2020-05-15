В АБР оценили мировой экономический ущерб от коронавируса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировая экономика может понести убытки вплоть до 8,8 триллиона долларов в результате распространения в мире коронавируса COVID-19, сообщается в исследовании Азиатского банка развития (АБР).

"Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 до 8,8 триллиона долларов, что эквивалентно 6,4–9,7% мирового валового внутреннего продукта (ВВП)", - говорится в докладе. Согласно двум сценариям, потери в 8,8 триллиона предполагают действие карантинных ограничений в течение полугода, 5,8 триллиона - квартала.

Новые цифры значительно превышают предыдущий прогноз банка, опубликованный в апреле. Ранее АБР оценивал экономическое воздействие COVID-19 в диапазоне от 2 до 4,1 триллиона долларов.

"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19", - приводятся в релизе слова главного экономиста АБР Ясуюки Савады (Yasuyuki Sawada).

При этом, по оценке АБР, правительства всего мира быстро реагируют на последствия пандемии, внедряя такие меры, как смягчение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, увеличение расходов на здравоохранение и прямую поддержку для покрытия потерь в доходах экономики. Согласно отчету, усилия правительств могут смягчить экономическое воздействие коронавируса на 30-40%, что может снизить потери из-за пандемии до уровня 4,1-5,4 триллиона долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыл границы. Но сейчас некоторые государства начинают смягчать ограничения.