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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:09
https://ria.ru/20200515/1571487349.html
В АБР оценили мировой экономический ущерб от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745412_0:334:2959:1998_1036x0_80_0_0_0142862a99d838653cb9d41e766f3e60.jpg
РИА Новости

В АБР оценили мировой экономический ущерб от коронавируса

12:09 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировая экономика может понести убытки вплоть до 8,8 триллиона долларов в результате распространения в мире коронавируса COVID-19, сообщается в исследовании Азиатского банка развития (АБР).
"Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 до 8,8 триллиона долларов, что эквивалентно 6,4–9,7% мирового валового внутреннего продукта (ВВП)", - говорится в докладе. Согласно двум сценариям, потери в 8,8 триллиона предполагают действие карантинных ограничений в течение полугода, 5,8 триллиона - квартала.
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Скорость распространения нового коронавируса
Новые цифры значительно превышают предыдущий прогноз банка, опубликованный в апреле. Ранее АБР оценивал экономическое воздействие COVID-19 в диапазоне от 2 до 4,1 триллиона долларов.
"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19", - приводятся в релизе слова главного экономиста АБР Ясуюки Савады (Yasuyuki Sawada).
При этом, по оценке АБР, правительства всего мира быстро реагируют на последствия пандемии, внедряя такие меры, как смягчение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, увеличение расходов на здравоохранение и прямую поддержку для покрытия потерь в доходах экономики. Согласно отчету, усилия правительств могут смягчить экономическое воздействие коронавируса на 30-40%, что может снизить потери из-за пандемии до уровня 4,1-5,4 триллиона долларов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыл границы. Но сейчас некоторые государства начинают смягчать ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Азиатский банк развитияВОЗЭкономика
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