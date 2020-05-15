Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T14:07
https://ria.ru/20200515/1571487123.html
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
https://cdn24.img.ria.ru/images/149259/80/1492598074_0:108:3159:1885_1036x0_80_0_0_579aed4e14cb2b1ba2f8f6b3059d6f5a.jpg
РИА Новости

Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

12:05 15.05.2020 (обновлено: 14:07 15.05.2020)
188990
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДворец Мира в Гааге
Дворец Мира в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу и потребовала отменить решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
НК ЮКОС
27 февраля, 13:03
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, сумма увеличилась с 50 до 57 миллиардов из-за начисления пени.
В сообщении отмечается, что суд проигнорировал многочисленные факты нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного законодательства.
"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику".
Министерство юстиции
В Минюсте также напомнили, что бывшие владельцы ЮКОСа систематически не платили налоги и незаконно выводили за рубеж активы. На этом основании их нельзя признать добросовестными инвесторами "в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются", добавили в ведомстве.
"Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи — бенефициары НК "ЮКОС". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами", — утверждают в Минюсте.
Там также напомнили, что Европейский суд по правам человека неоднократно отвергал обвинения в адрес России в политической мотивации налоговых мер, принятых против ЮКОСа.
Здание Международного арбитражного суда в Гааге
18 февраля, 01:35
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда. На это решение также подали жалобу. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги признал его законным.
478641262466
Обсудить 99
ЮКОСМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ГаагаВ мире
Популярные комментарии
Внести поправку к Конституции, в которой признать Гаагский суд террористической организацией и закрыть этот вопрос раз и навсегда.
15 мая, 12:58
MYMake Yellowstone Great Again
2111540224
Акционеры ЮКОСа не сидели на шее государства п платили налоги, а теперь акционеры Роснефти отжавшие бизнес постоянно клянчат деньги у государства ((((
15 мая, 13:01
Юстас Алексу
623152166
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Посетители ресторана в Стокгольме, Швеция
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Мир готовится страдать. Россия готовится не допустить страданий
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Главный украинский борец с "Газпромом" остался без работы
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния