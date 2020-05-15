Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия подала в Верховный суд Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу и потребовала отменить решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, сумма увеличилась с 50 до 57 миллиардов из-за начисления пени.

В сообщении отмечается, что суд проигнорировал многочисленные факты нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного законодательства.

"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику". Министерство юстиции

В Минюсте также напомнили, что бывшие владельцы ЮКОСа систематически не платили налоги и незаконно выводили за рубеж активы. На этом основании их нельзя признать добросовестными инвесторами "в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются", добавили в ведомстве.

"Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи — бенефициары НК "ЮКОС". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами", — утверждают в Минюсте.

Там также напомнили, что Европейский суд по правам человека неоднократно отвергал обвинения в адрес России в политической мотивации налоговых мер, принятых против ЮКОСа.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.