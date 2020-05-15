Правительство уточнило сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку

При этом оставшуюся часть дохода следует перечислить до 1 декабря 2023 года денежными средствами с учетом размера фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций банков, в отношении которых ЦБ принимал меры по предупреждению банкротства.