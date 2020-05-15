Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T12:04
https://ria.ru/20200515/1571487035.html
Правительство уточнило сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Правительство уточнило сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку

12:04 15.05.2020
226
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ уточнило сумму перечислений ЦБ в бюджет от сделки по Сбербанку до 1 июня: она составит 1,066 триллиона рублей вместо 1,05 триллиона, о которых сообщалось ранее. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
При этом оставшуюся часть дохода следует перечислить до 1 декабря 2023 года денежными средствами с учетом размера фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций банков, в отношении которых ЦБ принимал меры по предупреждению банкротства.
Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% плюс одна акция за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Стенд Сбербанка
14 марта, 12:09
Совфед одобрил законы о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка
310002
Обсудить 1
Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Рекомендуем
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Мир готовится страдать. Россия готовится не допустить страданий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния