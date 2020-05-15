Беременная Кэти Перри выпустила клип на первый трек из нового альбома

"В связи с последними событиями в мире я начала иначе воспринимать эту мысль. Каждый из нас – только один из семи миллиардов, у каждого – своя история силы и способности к восстановлению. <…> Я надеюсь, что этот трек напомнит всем, что нужно идти за своей мечтой, несмотря не на что", Кэти Перри добавила она.