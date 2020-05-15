Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, в частности, в Нью-Йорке это произойдет, если подсчитают скончавшихся от болезни в домах престарелых, заявил профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс, обративший внимание на проблемы со статистикой в подобных учреждениях.
"Я думаю, что число жертв коронавируса в США увеличится вдвое", - сказал он в интервью RT, приведя в пример ситуацию со статистикой в Нью-Йорке, где на данный момент зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса в США.
"Умерли порядка 25 тысяч людей только в одном городе. Число будет даже больше, если включить в него близлежащие города и Нью-Джерси. Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тысяч людей стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастет до 60 тысяч, если они хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых", - считает Перлс.
Он пояснил, что многие люди погибают в домах престарелых, отказавшись от перевода в больницы. "Количество умерших в больницах подсчитывалось достаточно хорошо, может быть, они считали только эти цифры важными. Но достаточно большое количество пожилых и больных людей решали, что не хотят умирать в госпиталях, не хотят, чтобы их увозили из их места пребывания", - добавил он.
При этом, люди, находящиеся в домах престарелых, - это наиболее уязвимы для коронавируса, отметил Перлс. "Порядка 1,3 миллиона людей находится в таких центрах в США, и примерно треть из них - старше 85 лет", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что сначала никто не понимал, в скольких таких центрах есть вирус. "В Массачусетсе ведется очень хороший подсчет, поэтому у меня есть надежные данные, и это штат, в котором я проживаю, в порядка 86 процентах, практически 90 процентах, всех домов престарелых был зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса. Так что вирус проник повсюду. И когда он попадает в дом престарелых, он распространяется, как пожар. Сейчас, два месяца спустя после начала пандемии, мы должны признать и понять, как мы можем остановить этот кризис в следующий раз. Но важно понять, как избавиться от коронавируса в домах престарелых сейчас, в данный момент", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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