Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться

"Умерли порядка 25 тысяч людей только в одном городе. Число будет даже больше, если включить в него близлежащие города и Нью-Джерси. Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тысяч людей стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастет до 60 тысяч, если они хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых", - считает Перлс.