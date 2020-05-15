Правительство выделило средства на помощь россиянам за рубежом

"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 900000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", - говорится в документе.