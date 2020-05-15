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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:01
https://ria.ru/20200515/1571486220.html
Правительство выделило средства на помощь россиянам за рубежом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1036x0_80_0_0_6982f3b922d4c1b705e8d8396e92888c.jpg
РИА Новости

Правительство выделило средства на помощь россиянам за рубежом

11:58 15.05.2020 (обновлено: 12:01 15.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение, которым МИД РФ выделяется 900 миллионов рублей на оказание помощи гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за рубежа в связи с коронавирусом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 900000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", - говорится в документе.
МИД РФ также должен доложить в кабмин о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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