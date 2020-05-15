В МИД отметили активизацию деятельности террористов на Ближнем Востоке

"Особую тревогу в этом плане вызывает ситуация в ряде регионов Африки, хотя я бы не стал говорить об ослаблении террористической угрозы и в других странах", - сказал он, говоря о борьбе с терроризмом в условиях пандемии, добавив, что "в отдельных давно слывущих неспокойными регионах мира положение не может не беспокоить".