В МИД отметили активизацию деятельности террористов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Террористы на фоне пандемии коронавируса резко активизировали деятельность на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Ираке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Особую тревогу в этом плане вызывает ситуация в ряде регионов Африки, хотя я бы не стал говорить об ослаблении террористической угрозы и в других странах", - сказал он, говоря о борьбе с терроризмом в условиях пандемии, добавив, что "в отдельных давно слывущих неспокойными регионах мира положение не может не беспокоить".
"Так, например, террористические организации, стремясь заработать "очки" на волне пандемии, резко активизировали свою деятельность в регионе Ближнего Востока, прежде всего в Сирии и Ираке", - пояснил замглавы МИД России.
По его словам, "в нынешних условиях вынужденной социальной изоляции Европы в связи с распространением коронавируса угроза там также не исчезла, несмотря на отсутствие массового скопления людей". "Затаившиеся в этих странах "спящие ячейки" международных террористических организаций никуда не исчезли", - добавил он.
"Мы надеемся, что на фоне коронавирусной эпидемии мировое сообщество не утратит своей сплоченности и решимости в совместной борьбе с терроризмом", - заключил Сыромолотов.
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