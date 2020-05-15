Сильные дожди вызвали подтопления в Милане и его пригородах

Милан. Вид на город с собора Рождества Девы Марии

© Радио Sputnik Светлана Еремина Милан. Вид на город с собора Рождества Девы Марии

РИМ, 15 мая – РИА Новости. Сильные дожди минувшей ночью вызвали подтопления в итальянском Милане и его пригородах, сообщают местные СМИ.

По сообщению местной пожарной службы, разлив реки Севезо продлился около пяти часов. Более мелкая река Ламбро осталась в берегах, но ее уровень достиг максимального.

Nubifragio su #Milano, esonda il #Seveso: strade allagate e blackout nella parte Nord della città FOTO e VIDEO https://t.co/WaHIRckJsu pic.twitter.com/SCZlEfU8Bm — calciomercato.com (@cmdotcom) May 15, 2020

Пожарные выезжали на вызовы с обращениями о помощи около 100 раз. Еще 100 заявок предстоит обработать.

Из-за подтоплений остановлено движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, пассажиров перевозят специальные автобусы. Сокращены или изменены маршруты нескольких трамваев и автобусов. В квартале Нигуарда оказались перекрыты несколько улиц, сообщается о перебоях с электричеством.

Пожарные продолжают ликвидировать последствия подтоплений, расчищают дороги от упавших деревьев и оказывают помощь автомобилистам, оказавшихся заблокированными в тоннелях и под эстакадами.