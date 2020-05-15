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2020-05-15T11:56
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Сильные дожди вызвали подтопления в Милане и его пригородах
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РИА Новости

Сильные дожди вызвали подтопления в Милане и его пригородах

11:56 15.05.2020
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© Радио Sputnik Светлана ЕреминаМилан. Вид на город с собора Рождества Девы Марии
Милан. Вид на город с собора Рождества Девы Марии
© Радио Sputnik Светлана Еремина
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Сильные дожди минувшей ночью вызвали подтопления в итальянском Милане и его пригородах, сообщают местные СМИ.
По сообщению местной пожарной службы, разлив реки Севезо продлился около пяти часов. Более мелкая река Ламбро осталась в берегах, но ее уровень достиг максимального.
Пожарные выезжали на вызовы с обращениями о помощи около 100 раз. Еще 100 заявок предстоит обработать.
Из-за подтоплений остановлено движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, пассажиров перевозят специальные автобусы. Сокращены или изменены маршруты нескольких трамваев и автобусов. В квартале Нигуарда оказались перекрыты несколько улиц, сообщается о перебоях с электричеством.
Пожарные продолжают ликвидировать последствия подтоплений, расчищают дороги от упавших деревьев и оказывают помощь автомобилистам, оказавшихся заблокированными в тоннелях и под эстакадами.
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