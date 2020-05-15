В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 18

Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.