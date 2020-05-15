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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:54
https://ria.ru/20200515/1571485936.html
В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 18
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 18

11:54 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Две женщины, госпитализированные в тяжелом состоянии с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончались в Тульской области, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 18, сообщает областное правительство.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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"В тульской больнице скончались 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекина. У обеих пациенток был лабораторно подтвержден COVID-19. Женщины поступили в стационар в тяжелом состоянии. У первой в анамнезе – онкологическое заболевание, у второй — патология сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, пациентки скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Кроме того, коронавирусная инфекция подтвердилась у скончавшейся в тульской больницы 46-летней жительницы города Узловая. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии и умерла от двусторонней полисегментарной пневмонии.
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Тульской области достигло 2263, выздоровели 552 пациента.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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