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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:51
https://ria.ru/20200515/1571485766.html
В Иркутской области более 80 вахтовиков заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Иркутской области более 80 вахтовиков заразились коронавирусом

11:51 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 мая – РИА Новости. В Иркутской области коронавирусом заражены 84 вахтовика, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что на севере Приангарья на производственных объектах Иркутской нефтяной компании возник очаг распространения коронавирусной инфекции. Еще ряд рабочих заболели COVID-19 в Бодайбо, где работают золотодобывающие артели.
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"Выявлено 84 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом - 68 человек в Усть-Куте, 7 человек в Бодайбо, еще 9 зараженных вахтовиков были выявлены в обсерваторе", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что принято решение в сжатые сроки построить в Усть-Куте при участии Иркутской нефтяной компании инфекционный корпус.
В Приангарье на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались от инфекции, еще трое зараженных, по данным оперативного штаба региона, от сопутствующих заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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