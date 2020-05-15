В Иркутской области более 80 вахтовиков заразились коронавирусом

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Отмечается также, что принято решение в сжатые сроки построить в Усть-Куте при участии Иркутской нефтяной компании инфекционный корпус.

В Приангарье на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались от инфекции, еще трое зараженных, по данным оперативного штаба региона, от сопутствующих заболеваний.