В Иркутской области более 80 вахтовиков заразились коронавирусом

ИРКУТСК, 15 мая – РИА Новости. В Иркутской области коронавирусом заражены 84 вахтовика, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что на севере Приангарья на производственных объектах Иркутской нефтяной компании возник очаг распространения коронавирусной инфекции. Еще ряд рабочих заболели COVID-19 в Бодайбо, где работают золотодобывающие артели.
"Выявлено 84 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом - 68 человек в Усть-Куте, 7 человек в Бодайбо, еще 9 зараженных вахтовиков были выявлены в обсерваторе", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что принято решение в сжатые сроки построить в Усть-Куте при участии Иркутской нефтяной компании инфекционный корпус.
В Приангарье на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались от инфекции, еще трое зараженных, по данным оперативного штаба региона, от сопутствующих заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.