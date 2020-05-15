МИД рассказал о мерах по охране границы в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В РФ на фоне пандемии предприняты беспрецедентные меры по охране госграниц, затрудняющие возможность осуществления терактов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Говоря о проблеме возможного ослабления из-за пандемии способности стран противостоять терроризму, он отметил, "что коронавирус, как и терроризм, затрагивает разные страны в разной степени".
"Причём ситуация динамично и зачастую непредсказуемо меняется. В ряде стран, в том числе и в нашей, приняты беспрецедентные меры по охране госграниц и общественного порядка, объективно затрудняющие возможность проведения терактов", - сказал он.
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