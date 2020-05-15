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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:03
https://ria.ru/20200515/1571485590.html
МИД рассказал о мерах по охране границы в условиях пандемии коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:3230:1817_1036x0_80_0_0_a8f00e69efd42faa38dec272e9e713b3.jpg
РИА Новости

МИД рассказал о мерах по охране границы в условиях пандемии коронавируса

11:49 15.05.2020 (обновлено: 14:03 15.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В РФ на фоне пандемии предприняты беспрецедентные меры по охране госграниц, затрудняющие возможность осуществления терактов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Говоря о проблеме возможного ослабления из-за пандемии способности стран противостоять терроризму, он отметил, "что коронавирус, как и терроризм, затрагивает разные страны в разной степени".
"Причём ситуация динамично и зачастую непредсказуемо меняется. В ряде стран, в том числе и в нашей, приняты беспрецедентные меры по охране госграниц и общественного порядка, объективно затрудняющие возможность проведения терактов", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БезопасностьВ мире
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