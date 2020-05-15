В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

Подчеркивается, что несмотря на наметившуюся тенденцию к улучшению эпидемической ситуации, о ее устойчивом характере говорить пока преждевременно: обстановка остается напряженной, сохраняются высокие риски возникновения новых очагов заражения.

"В связи с тем, что возросло количество граждан, возобновивших работу, угроза распространения инфекции при малейшем несоблюдении санитарно-эпидемических норм также увеличивается. От нашего общего ответственного отношения к соблюдению этих норм и правил зависит здоровье и жизнь людей", - отмечается в сообщении.