В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Шестеро детей в возрасте от 3 до 15 лет заболели коронавирусом за последние сутки в Мордовии, все они – члены трех семей, где ранее уже были зафиксированы случаи заражения COVID-19, сообщает оперштаб региона.
Общее число заболевших в Мордовии составляет 1323 человека. Полностью выздоровели 350 человек, 9 скончались.
"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса, 15 из них выявлено в Саранске, 7 - в Старошайговском районе. Среди новых больных 6 человек старше 60 лет. Шесть диагнозов подтверждены у детей в возрасте от 3 до 15 лет. Все дети - члены трех семей, в которых сегодня и несколькими днями ранее подтвердился коронавирус", - говорится в сообщении оперштаба.
Подчеркивается, что несмотря на наметившуюся тенденцию к улучшению эпидемической ситуации, о ее устойчивом характере говорить пока преждевременно: обстановка остается напряженной, сохраняются высокие риски возникновения новых очагов заражения.
"В связи с тем, что возросло количество граждан, возобновивших работу, угроза распространения инфекции при малейшем несоблюдении санитарно-эпидемических норм также увеличивается. От нашего общего ответственного отношения к соблюдению этих норм и правил зависит здоровье и жизнь людей", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.