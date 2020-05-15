В России подали 5,3 миллиона заявок на допвыплаты на детей

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россияне подали уже 5,3 миллиона заявок на 7,5 миллиона детей на единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей, которое выделятся на фоне коронавируса, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании о социально-экономической ситуации.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.
"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат, по состоянию буквально на 2 часа назад, было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5,3 миллиона заявлений на 7,5 миллиона детей подано. Это очень востребованная мера", - сказал Григоренко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.