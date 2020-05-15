В России подали 5,3 миллиона заявок на допвыплаты на детей

"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат, по состоянию буквально на 2 часа назад, было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5,3 миллиона заявлений на 7,5 миллиона детей подано. Это очень востребованная мера", - сказал Григоренко.