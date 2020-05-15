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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:44
https://ria.ru/20200515/1571485162.html
Самарский минздрав объяснил, почему медики получили разные доплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_83b4520016fc633fb2a68a740237dcc8.jpg
РИА Новости

Самарский минздрав объяснил, почему медики получили разные доплаты

11:44 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко объяснил, что работающие с больными COVID-19 медики в регионе получили разные доплаты за апрель, так как начисление средств ведется с момента первого контакта с зараженным.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. В четверг власти Самарской области отчитались, что всем медработникам в регионе перечислены положенные надбавки. В то же время в социальных сетях были опубликованы расчетные листы нескольких работников самарской скорой за апрель, где не указаны доплаты за работу с больными коронавирусом.

"Почему получили разные суммы, и не все получили? В постановлении правительства РФ прописано, что получают только те, кто находится в прямом контакте с пациентом, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Отсчет ведется с момента первого контакта", - сказал Вдовенко в видео, размещенном на странице регионального оперштаба в соцсети "ВКонтакте".

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Он объяснил, что, к примеру, если медработник работал с больным коронавирусом с 1 апреля, то доплату он получит за весь месяц пропорционально отработанному времени. "Так, если медсестра работала на полставки и с 1 апреля контактировала с зараженным, то она получит половину от 50 тысяч рублей", - уточнил министр.
Соответственно, по словам Вдовенко, те, кто работал с больными коронавирусом не с начала месяца, получили меньшие суммы. "Все зависит от того, когда состоялся первый контакт", – подчеркнул министр.
По его словам, всего в Самарской области по двум постановлениям РФ доплаты за апрель получили 3950 медработников, общая сумма выплат составила около 75 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что медперсоналу, который непосредственно борется с распространением коронавируса, назначены дополнительные выплаты из федерального бюджета: для врачей - 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей, для врачей скорой - 50 тысяч рублей, фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин – 25 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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