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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:06
https://ria.ru/20200515/1571485100.html
В МИД не исключили активизации террористов в информпространстве
https://cdn25.img.ria.ru/images/147820/33/1478203370_0:207:4243:2593_1036x0_80_0_0_c8cb23964eef04ce3152660e9672a6c5.jpg
РИА Новости

В МИД не исключили активизации террористов в информпространстве

11:44 15.05.2020 (обновлено: 12:06 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В условиях перехода предприятий, госучреждений в режим удаленной работы на фоне пандемии COVID резко возрос уровень киберпреступности, нельзя исключать и активизации террористической деятельности в информпространстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, "ситуация с коронавирусной пандемией наглядно продемонстрировала уязвимость всех государств перед лицом острых глобальных проблем вне зависимости от их политической ориентации и уровня экономического развития".
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"Однако беда, как известно, не приходит одна. Меры по борьбе государств с коронавирусом только усилили тотальную зависимость человечества от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - добавил он.
"В условиях форсированного перехода предприятий, бизнес-структур и государственных учреждений в режим удаленной работы резко возрос уровень киберпреступности. Нельзя исключать и возникновение еще более опасной тенденции активизации террористической деятельности в информпространстве", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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