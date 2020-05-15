В МИД не исключили активизации террористов в информпространстве

По его словам, "ситуация с коронавирусной пандемией наглядно продемонстрировала уязвимость всех государств перед лицом острых глобальных проблем вне зависимости от их политической ориентации и уровня экономического развития".

МИД назвал кибербезопасность одной из возможных тем саммита СБ ООН

МИД назвал кибербезопасность одной из возможных тем саммита СБ ООН

"Однако беда, как известно, не приходит одна. Меры по борьбе государств с коронавирусом только усилили тотальную зависимость человечества от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - добавил он.

"В условиях форсированного перехода предприятий, бизнес-структур и государственных учреждений в режим удаленной работы резко возрос уровень киберпреступности. Нельзя исключать и возникновение еще более опасной тенденции активизации террористической деятельности в информпространстве", - заключил он.