В МИД не исключили активизации террористов в информпространстве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В условиях перехода предприятий, госучреждений в режим удаленной работы на фоне пандемии COVID резко возрос уровень киберпреступности, нельзя исключать и активизации террористической деятельности в информпространстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, "ситуация с коронавирусной пандемией наглядно продемонстрировала уязвимость всех государств перед лицом острых глобальных проблем вне зависимости от их политической ориентации и уровня экономического развития".
"Однако беда, как известно, не приходит одна. Меры по борьбе государств с коронавирусом только усилили тотальную зависимость человечества от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - добавил он.
"В условиях форсированного перехода предприятий, бизнес-структур и государственных учреждений в режим удаленной работы резко возрос уровень киберпреступности. Нельзя исключать и возникновение еще более опасной тенденции активизации террористической деятельности в информпространстве", - заключил он.
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