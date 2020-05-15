В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 319

НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Почти 20% заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже поправились, общее число выздоровевших в республике превысило 310 человек, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
По данным оперштаба, по состоянию на 15 мая в регионе выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, общее число заболевших - 1619.
"За сутки выздоровело 9 человек, всего выздоровевших - 319 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике в трех госпиталях находятся 357 человек, на амбулаторном лечении – 320 человек, в том числе 31 ребенок, еще 616 человек, включая 157 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением - 1998 человек, имевших контакты с зараженными людьми. Скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.