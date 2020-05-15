В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 319

Отмечается, что в республике в трех госпиталях находятся 357 человек, на амбулаторном лечении – 320 человек, в том числе 31 ребенок, еще 616 человек, включая 157 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением - 1998 человек, имевших контакты с зараженными людьми. Скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.