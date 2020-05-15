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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:42
https://ria.ru/20200515/1571485035.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 319
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 319

11:42 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Почти 20% заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже поправились, общее число выздоровевших в республике превысило 310 человек, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
По данным оперштаба, по состоянию на 15 мая в регионе выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, общее число заболевших - 1619.
"За сутки выздоровело 9 человек, всего выздоровевших - 319 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике в трех госпиталях находятся 357 человек, на амбулаторном лечении – 320 человек, в том числе 31 ребенок, еще 616 человек, включая 157 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением - 1998 человек, имевших контакты с зараженными людьми. Скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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