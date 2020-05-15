В Тульской области вылечился каждый четвертый пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов, которые выздоровели после коронавирусной инфекции в Число пациентов, которые выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области , за сутки выросло на 74 и достигло 552 человек, сообщает областное правительство.

"Семьдесят четыре жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.

Таким образом, за все время в регионе выздоровели 552 пациента.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 15 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших в Тульской области достигло 2263. Умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.