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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:39
https://ria.ru/20200515/1571484827.html
В Тульской области вылечился каждый четвертый пациент с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

В Тульской области вылечился каждый четвертый пациент с COVID-19

11:39 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов, которые выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области, за сутки выросло на 74 и достигло 552 человек, сообщает областное правительство.
"Семьдесят четыре жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Таким образом, за все время в регионе выздоровели 552 пациента.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 15 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Общее число заболевших в Тульской области достигло 2263. Умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТулаТульская область
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