Прокуратура проверяет "Авиастар-СП" из-за сообщений о сокращении зарплат

"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о конфликтной ситуации между работниками и руководством АО "Авиастар-СП". Согласно публикациям, администрация предприятия издала приказ, изменивший форму оплаты труда. Работники полагают, что новая система повлечет сокращение размера зарплат", - говорится в сообщении.