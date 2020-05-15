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2020-05-15T11:39
https://ria.ru/20200515/1571484795.html
Прокуратура проверяет "Авиастар-СП" из-за сообщений о сокращении зарплат
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РИА Новости

Прокуратура проверяет "Авиастар-СП" из-за сообщений о сокращении зарплат

11:39 15.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСборочный цех завода "Авиастар-СП", Ульяновск
Сборочный цех завода Авиастар-СП, Ульяновск
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сборочный цех завода "Авиастар-СП", Ульяновск. Архивное фото
САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку на ульяновском заводе "Авиастар-СП" после публикаций, что работникам предприятия сократят зарплату, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее в социальных сетях появились видеоролики, как собравшиеся в цехе завода рабочие ругаются с руководством по поводу зарплат, которые якобы сократили в два раза. Руководство "Авиастар-СП" заявило, что зарплата сотрудникам выплачивается своевременно и в полном объеме. По информации завода, на предприятии в соответствии с законодательством планово совершенствуется система оплаты труда, в частности, с 1 июля предусмотрено увеличение тарифной части оплаты труда основных производственных рабочих, а также увеличение предельного размера ежемесячной премии с 40% до 110% в зависимости от объема выполненных работ.
"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о конфликтной ситуации между работниками и руководством АО "Авиастар-СП". Согласно публикациям, администрация предприятия издала приказ, изменивший форму оплаты труда. Работники полагают, что новая система повлечет сокращение размера зарплат", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, на завод выехали сотрудники прокуратуры, в случае нарушения прав рабочих предприятия будут приняты меры реагирования.
АО "Авиастар-СП" – крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники, входит в дивизион транспортной авиации ОАК "Ростеха". Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
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Ил-76МД-90ААвиастар-СПАн-124Ту-204РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Общество
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