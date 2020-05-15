Мишустин призвал мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику

"Хорошо, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. И здесь прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. И об этом мне доложить в понедельник", - сказал он после доклада главы Казначейства.