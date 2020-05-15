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2020-05-15T13:05
https://ria.ru/20200515/1571484551.html
Кто платит — тот получает. Французские фармацевты пообещали вакцину США
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РИА Новости

Кто платит — тот получает. Французские фармацевты пообещали вакцину США

12:50 15.05.2020 (обновлено: 13:05 15.05.2020)
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© AFP 2020 / Clément MahoudeauОчередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
© AFP 2020 / Clément Mahoudeau
ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Глава транснационального фармацевтического гиганта Sanofi Пол Хадсон заявил, что в случае успешной разработки вакцины от COVID-19 первыми ее получат США, взявшие на себя финансовые риски. Такой деловой, если не циничный, подход во Франции не одобрили. Президент Эммануэль Макрон настаивает: вакцина должна быть доступна всем.

Право на предзаказ

Французская компания работает над двумя проектами вакцины от коронавируса, один из них — в партнерстве с британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline (GSK) и при поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA, которое уже выделило Sanofi около 30 миллионов долларов. Взяв на себя такие инвестиционные риски, американские власти имеют право на самый крупный предзаказ, сообщил агентству Bloomberg Хадсон.
Во Франции это вызвало недовольство. Президент Макрон подчеркнул, что вакцина от коронавируса — глобальное общественное благо и законы рынка тут ни при чем. На следующей неделе в Елисейском дворце организуют встречу с руководством фармацевтического гиганта.
© REUTERS / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон
Компания попыталась сгладить ситуацию. "Это никогда не было вопросом выбора. Мы должны обеспечить вакцину для всего мира", — подчеркнул Хадсон на организованном Financial Times мероприятии, комментируя скандал. Вместе с тем он указал на необходимость "усилий" со стороны европейских стран, отметив, что американцы оперативно поддержали фармацевтов. И привел в пример действующий в США механизм, позволяющий разделить риски и приступить к производству препарата еще до того, как его официально одобрили. В Европе этого нет.
Президент Sanofi France Оливье Божильо считает, что слова Хадсона исказили. Ведь задача в том, чтобы обеспечить равный доступ к вакцине и в США, и во Франции, и во всей Европе. "Если европейцы будут работать так же быстро, как американцы, они, без сомнения, получат доступ к вакцине тогда же", — пообещал он в эфире BFMTV.
По его словам, вакцина будет готова в течение полутора-двух лет. "Обычно на это уходит десять лет. Мы пытаемся одновременно ускорить все этапы, в том числе и то, что принято делать в самом конце — закупки материалов, шприцев, колб и так далее", — пояснил Божильо.
"Я полностью уверен в том, что вакцина появится, и не только у нас. Однако во Франции над этим работает сотня лучших в мире исследователей. Задача в том, чтобы быстро обеспечить массовую вакцинацию, когда прививки необходимы сотням миллионам, даже миллиардам человек", — добавил президент Sanofi France.

Циничный подход

Неверно истолкованное высказывание или фармацевтический шантаж и предательство национальных интересов? Во Франции слова главы Sanofi многие восприняли в штыки, в соцсетях звучат призывы бойкотировать продукцию этой фирмы.
"Невообразимо, что компания со штаб-квартирой во Франции, пользующаяся налоговыми льготами на исследования, предоставит вакцину США раньше, чем нам", — возмутился глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран, призвав Макрона действовать.
По данным правозащитной организации Oxfam France, Sanofi ежегодно получает налоговый кредит на исследования порядка 150 миллионов евро. Поэтому оправдания главы компании необоснованны. "Вакцина от COVID-19 должна быть свободно доступна всему человечеству. Это вопрос не только общественного здоровья, но и человеческого достоинства", — заявила лидер Oxfam France, бывший министр Сесиль Дюфло.
© AP Photo / Christophe EnaМужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
© AP Photo / Christophe Ena
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
Лидер Соцпартии Оливье Фора считает, что французская компания обязана поддерживать национальный суверенитет в области охраны здоровья. "Мы не можем зависеть от Китая в производстве масок и спокойно смотреть, как наша технология изготовления вакцины отправляется в США", — сказал он, потребовав обеспечить стратегическую независимость страны в здравоохранении.
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен также призвала защитить национальные интересы. "США развивают экономический патриотизм и устанавливают приоритет поставок. Вопрос в том, долго ли мы будем плакаться по поводу их патриотизма или все же немного займемся нашим", — отметила она.
Есть и те, кто не разделяет критических оценок. Так, обозреватель Monde Филипп Эсканд назвал понятной в моральном плане, но немного лицемерной реакцию французского правительства, поскольку о соглашении Sanofi с американским агентством BARDA стало известно еще в феврале. Он подчеркнул, что разработка вакцины действительно предполагает значительные финансовые риски. Так, в начале прошлого десятилетия та же Sanofi вложила 300 миллионов евро в модернизацию завода для производства вакцины от лихорадки Денге, а в итоге этот препарат себя не оправдал.
Эсканд добавил, что в случае с COVID-19 финансовые риски для фармацевтических компаний значительно выше. И если американцы частично взяли ответственность на себя, а европейцы этого не сделали, то нет ничего удивительного в том, что новая технология первым делом уйдет в США.
С другой стороны, определенные рычаги влияния у французского правительства есть, в том числе в области лицензирования и патентования. Кроме того, в условиях санитарного ЧП власти могут реквизировать товары, необходимые для борьбы с катастрофой в области здравоохранения (если вакцина будет создана во Франции), а также контролировать цены на те или иные медикаменты.
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Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронМарин Ле ПенSanofiФранцияЕвропа
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