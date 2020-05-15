В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, это 59-летняя жительница регионального центра, у которой имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Сегодня стало известно об еще одной смерти от коронавируса: жительница Тюмени, 59 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания. За весь период скончались семь человек", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания. Таким образом, всего с начала пандемии заболели 1057 человек. За весь период выздоровели 379 человек, в том числе 22 человека за последние сутки. В настоящее время получают лечение 672 человека, в том числе пять пациентов находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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