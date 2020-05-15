В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания. Таким образом, всего с начала пандемии заболели 1057 человек. За весь период выздоровели 379 человек, в том числе 22 человека за последние сутки. В настоящее время получают лечение 672 человека, в том числе пять пациентов находятся на ИВЛ, уточняет штаб.