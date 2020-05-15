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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:35
https://ria.ru/20200515/1571484430.html
В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

11:35 15.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, это 59-летняя жительница регионального центра, у которой имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Сегодня стало известно об еще одной смерти от коронавируса: жительница Тюмени, 59 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания. За весь период скончались семь человек", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания. Таким образом, всего с начала пандемии заболели 1057 человек. За весь период выздоровели 379 человек, в том числе 22 человека за последние сутки. В настоящее время получают лечение 672 человека, в том числе пять пациентов находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТюменская областьТюмень
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