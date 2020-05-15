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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:41
https://ria.ru/20200515/1571484169.html
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565071939_0:301:3072:2029_1036x0_80_0_0_d4104d6b7b97c62644bb7e3268b2eda7.jpg
РИА Новости

Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации

11:32 15.05.2020 (обновлено: 11:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит совещание о социально-экономической ситуации, все еще находится в больнице, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин 30 апреля заявил о положительном тесте на коронавирус, после чего был направлен на лечение в больницу. При этом премьер продолжил проводить совещания с членами правительства в видеоформате.
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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что Мишустин идет на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЭкономика
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