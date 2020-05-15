Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит совещание о социально-экономической ситуации, все еще находится в больнице, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин 30 апреля заявил о положительном тесте на коронавирус, после чего был направлен на лечение в больницу. При этом премьер продолжил проводить совещания с членами правительства в видеоформате.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что Мишустин идет на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете.
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