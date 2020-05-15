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2020-05-15T11:31
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Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ
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РИА Новости

Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ

11:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Китай, несмотря на постоянные требования со стороны Вашингтона, не намерен участвовать ни в каких трехсторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
14 мая, 16:36
Рябков рассказал о ситуации с продлением договора СНВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Соединенными Штатами Америки участия Китая и диалога по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которые ставят под вопрос продление документа. Она отметила, что продление режима договора СНВ позволило бы выиграть время для совместной оценки современных вызовов и угроз международной безопасности, поиска оптимальных подходов к политико-дипломатическому противодействию нарастающим тревожным тенденциям в этой области.
"Договор СНВ-3 остается единственным важным документом в области ядерных вооружений между РФ и США и привлекает к себе большое внимание… У Китая нет намерений присоединяться к каким бы то ни было трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями", - заявил дипломат.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
29 апреля, 16:33
Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ
По его словам, РФ и США обладают самыми крупными ядерными арсеналами, в связи с чем должны выполнять свои обязательства по их значительному сокращению, чтобы создать условия для присоединения других стран к многосторонним договорам по контролю над ядерными вооружениями.
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РоссияДоговор СНВ-3МИД КНРКитайСШАСНВВ мире
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