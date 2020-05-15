Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Китай , несмотря на постоянные требования со стороны Вашингтона, не намерен участвовать ни в каких трехсторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Соединенными Штатами Америки участия Китая и диалога по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которые ставят под вопрос продление документа. Она отметила, что продление режима договора СНВ позволило бы выиграть время для совместной оценки современных вызовов и угроз международной безопасности, поиска оптимальных подходов к политико-дипломатическому противодействию нарастающим тревожным тенденциям в этой области.

"Договор СНВ-3 остается единственным важным документом в области ядерных вооружений между РФ и США и привлекает к себе большое внимание… У Китая нет намерений присоединяться к каким бы то ни было трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями", - заявил дипломат.