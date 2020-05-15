В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 629

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Ростовской области, по данным на пятницу, составило 629 человек, общее число зарегистрированных случаев инфекции – 2,2 тысячи, сообщает правительство региона.
За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 89 и достигло 2,2 тысячи.
"Выздоровели 629 человек", - говорится в сообщении.
За весь период эпидемии умерли 25 человек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов. Под медицинским наблюдением – почти 7,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.