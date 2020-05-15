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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:29
https://ria.ru/20200515/1571483824.html
В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 629
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 629

11:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Ростовской области, по данным на пятницу, составило 629 человек, общее число зарегистрированных случаев инфекции – 2,2 тысячи, сообщает правительство региона.
За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 89 и достигло 2,2 тысячи.
"Выздоровели 629 человек", - говорится в сообщении.
За весь период эпидемии умерли 25 человек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов. Под медицинским наблюдением – почти 7,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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