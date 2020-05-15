В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 629

За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 89 и достигло 2,2 тысячи.

За весь период эпидемии умерли 25 человек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов. Под медицинским наблюдением – почти 7,2 тысячи человек.