Количество получивших российское гражданство выросло в 2,5 раза

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Количество человек, получивших в январе-апреле российское гражданство, выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из опубликованной на сайте МВД статистики.
Согласно приведенным данным, число человек, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, за четыре месяца этого года составило 215,9 тысячи человек.
За аналогичный период 2019 года гражданство приобрели 85,9 тысячи человек.
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