Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:27
https://ria.ru/20200515/1571483726.html
Количество получивших российское гражданство выросло в 2,5 раза
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/92/1556429248_0:0:3005:1691_1036x0_80_0_0_55347940b633f6247c9a5c4fc21b67c3.jpg
РИА Новости

Количество получивших российское гражданство выросло в 2,5 раза

11:27 15.05.2020
1683
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Паспорта РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Количество человек, получивших в январе-апреле российское гражданство, выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из опубликованной на сайте МВД статистики.
Согласно приведенным данным, число человек, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, за четыре месяца этого года составило 215,9 тысячи человек.
За аналогичный период 2019 года гражданство приобрели 85,9 тысячи человек.
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
24 апреля, 11:56
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
37122114
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Рекомендуем
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан
Смартфон
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут воздушную часть парада Победы, пишет СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
СМИ: сына известного актера задержали за оборванную сирень у здания суда
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Вид на жительство иностранного гражданина
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Похороны умерших от коронавируса в США
Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Наталья Поклонская
Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния