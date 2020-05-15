В Ивановской области онкопациентов на процедуры доставляют на такси

ИВАНОВО, 15 мая – РИА Новости. В условиях пандемии новой . В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ежедневно порядка 30 пациентов Ивановского областного онкологического диспансера доставляются на химиотерапию в клинику и обратно домой на такси бесплатно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, эта мера поддержки людей из группы риска введена в Ивановской области в соответствии с распоряжением губернатора региона Станислава Воскресенского. "Решение связано с тем, что химиотерапия существенно ослабляет иммунитет пациента, в результате чего он становится особенно уязвимым для любых вирусных заболеваний", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что для доставки пациентов, которые проходят курс химиотерапии в условиях как дневного, так и круглосуточного стационара, в клинику и обратно домой заключены контракты с двумя службами такси.

Услуга доступна не только для пациентов из Иванова, но и из всех районов области. На сегодняшний день выполнены свыше 1300 поездок. На эти цели из регионального бюджета направлен один миллион рублей.

Каждый день формируются списки пациентов, которым назначена процедура, и передаются в службы такси.

Перед вызовом и после него в автомобилях обеспечивается дезинфекция поверхностей, к которым пациент может прикоснуться. "Однако поездки для этой группы лиц все равно связаны с определенным риском.