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Ивановская область
Ивановская область
2020-05-15T11:27
https://ria.ru/20200515/1571483692.html
В Ивановской области онкопациентов на процедуры доставляют на такси
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323095_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_0c242eaf3465049bd68dbbe0b553aac3.jpg
РИА Новости

В Ивановской области онкопациентов на процедуры доставляют на такси

11:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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ИВАНОВО, 15 мая – РИА Новости. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ежедневно порядка 30 пациентов Ивановского областного онкологического диспансера доставляются на химиотерапию в клинику и обратно домой на такси бесплатно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, эта мера поддержки людей из группы риска введена в Ивановской области в соответствии с распоряжением губернатора региона Станислава Воскресенского. "Решение связано с тем, что химиотерапия существенно ослабляет иммунитет пациента, в результате чего он становится особенно уязвимым для любых вирусных заболеваний", – уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что для доставки пациентов, которые проходят курс химиотерапии в условиях как дневного, так и круглосуточного стационара, в клинику и обратно домой заключены контракты с двумя службами такси.
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Услуга доступна не только для пациентов из Иванова, но и из всех районов области. На сегодняшний день выполнены свыше 1300 поездок. На эти цели из регионального бюджета направлен один миллион рублей.
Каждый день формируются списки пациентов, которым назначена процедура, и передаются в службы такси.
Перед вызовом и после него в автомобилях обеспечивается дезинфекция поверхностей, к которым пациент может прикоснуться. "Однако поездки для этой группы лиц все равно связаны с определенным риском.
Поэтому всем, кому можно было передвинуть курс, его передвинули. Также части пациентов при наличии такой возможности заменили химиотерапию лекарствами, принимаемыми внутрь", – рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
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Ивановская областьЗдоровье - Общество
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