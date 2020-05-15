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2020-05-15T11:27
https://ria.ru/20200515/1571483658.html
В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе
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РИА Новости

В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе

11:27 15.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Суд в Томской области по ходатайству следствия арестовал троих бывших полицейских, обвиняемых в избиении до смерти человека, которого они ночью доставили в отдел, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"В Томской области трое бывших сотрудников полиции арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, в ночь на 1 мая трое сотрудников отдела МВД России по Бакчарскому району, "ложно воспринимая интересы службы", незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, доставили его в отдел полиции, где жестоко избили. От полученных повреждений мужчина скончался.
В отношении полицейских на основании материалов оперативно-розыскной части собственной безопасности следователи СК возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ходе следствия полицейских уволили из органов внутренних дел.
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"Для расследования уголовного дела создана следственная группа из пяти человек, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Возглавил группу следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области", - говорится в сообщении.
Мотивы действий бывших полицейских пока не раскрываются. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, сообщили в СК.
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БакчарСледственный комитет России (СК РФ)Томская областьБакчарский районПроисшествия
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