В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе

"В Томской области трое бывших сотрудников полиции арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть", - говорится в сообщении.

В отношении полицейских на основании материалов оперативно-розыскной части собственной безопасности следователи СК возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ходе следствия полицейских уволили из органов внутренних дел.