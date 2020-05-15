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2020-05-15T11:26
https://ria.ru/20200515/1571483583.html
В Красноярском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 16
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451185_0:141:3138:1906_1036x0_80_0_0_35010ffbab192eeeecd8bfd46bac51da.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 16

11:26 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Красноярском крае, таким образом общее число погибших выросло до 16 человек, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Число умерших выросло до 16, скончалась женщина в возрасте. На аппаратах ИВЛ находятся 17 человек", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 10.00 (мск) 15 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 1590 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 43 территориях края, за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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