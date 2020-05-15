В Красноярском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 16

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Красноярском крае, таким образом общее число погибших выросло до 16 человек, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Число умерших выросло до 16, скончалась женщина в возрасте. На аппаратах ИВЛ находятся 17 человек", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 10.00 (мск) 15 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 1590 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 43 территориях края, за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.