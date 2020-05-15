Строительство западного обхода Иванова завершат в этом году

ИВАНОВО, 15 мая – РИА Новости. Западный обход города Иваново достроят в текущем году, на сегодняшний день готовность объекта составляет 55%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Строительство ведется в соответствии с графиком, его соблюдение контролируется ежедневно. Дорожно-строительные работы организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: каждый сотрудник перед началом смены сдает чек-лист о контактах и состоянии здоровья, при входе на стройплощадку всем измеряют температуру, по графику проводится дезинфекция служебных помещений", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в четвертом квартале текущего года в соответствии с утвержденным планом работ приступят к строительству первого этапа Восточного обхода города Иваново.

Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне проинспектировал работы на завершающем участке Западного обхода областного центра. Он поручил не снижать темпы строительства.

"Сейчас все заняты повесткой борьбы с вирусом, но жизнь продолжается, и такие системные вопросы по дорожному строительству должны оставаться под вниманием. Мы в этом году заходим в города, и в два с половиной раза увеличиваем ремонты дорог. В Иванове 38 дорог будет отремонтировано, и завершим Западный обход. Соответственно, весь грузовой транспорт будет направлен в обход центра города", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.