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Ивановская область
Ивановская область
2020-05-15T11:23
https://ria.ru/20200515/1571483349.html
Строительство западного обхода Иванова завершат в этом году
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9759e9d58fa5a1e4b6249fb531c723c1.jpg
РИА Новости

Строительство западного обхода Иванова завершат в этом году

11:23 15.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 15 мая – РИА Новости. Западный обход города Иваново достроят в текущем году, на сегодняшний день готовность объекта составляет 55%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Строительство ведется в соответствии с графиком, его соблюдение контролируется ежедневно. Дорожно-строительные работы организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: каждый сотрудник перед началом смены сдает чек-лист о контактах и состоянии здоровья, при входе на стройплощадку всем измеряют температуру, по графику проводится дезинфекция служебных помещений", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, он добавил, что в четвертом квартале текущего года в соответствии с утвержденным планом работ приступят к строительству первого этапа Восточного обхода города Иваново.
Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне проинспектировал работы на завершающем участке Западного обхода областного центра. Он поручил не снижать темпы строительства.
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"Сейчас все заняты повесткой борьбы с вирусом, но жизнь продолжается, и такие системные вопросы по дорожному строительству должны оставаться под вниманием. Мы в этом году заходим в города, и в два с половиной раза увеличиваем ремонты дорог. В Иванове 38 дорог будет отремонтировано, и завершим Западный обход. Соответственно, весь грузовой транспорт будет направлен в обход центра города", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
Реализация завершающего этапа Западного обхода г. Иваново длиной 2,8 километра проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К работам подрядная организация приступила в ноябре 2019 года. На строительство автодороги из федерального бюджета выделено финансирование в размере 551,4 миллиона рублей на два года, софинансирование региона – 159,9 миллиона рублей. Общая стоимость строительства 711,3 миллиона рублей. Проектом предусмотрено четырехполосное движение с разделением встречных потоков барьерным ограждением, две круговые развязки, освещение проезжей части, тротуар. Новая дорога свяжет федеральную трассу М-7 "Волга" подъезд к Иванову с существующим участком Западного обхода и позволит пустить транзитный транспорт в обход города в направлении Ярославля.
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Ивановская областьДорогиСтанислав Воскресенский
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