Строительство западного обхода Иванова завершат в этом году

ИВАНОВО, 15 мая – РИА Новости. Западный обход города Иваново достроят в текущем году, на сегодняшний день готовность объекта составляет 55%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Строительство ведется в соответствии с графиком, его соблюдение контролируется ежедневно. Дорожно-строительные работы организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: каждый сотрудник перед началом смены сдает чек-лист о контактах и состоянии здоровья, при входе на стройплощадку всем измеряют температуру, по графику проводится дезинфекция служебных помещений", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, он добавил, что в четвертом квартале текущего года в соответствии с утвержденным планом работ приступят к строительству первого этапа Восточного обхода города Иваново.
Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне проинспектировал работы на завершающем участке Западного обхода областного центра. Он поручил не снижать темпы строительства.
"Сейчас все заняты повесткой борьбы с вирусом, но жизнь продолжается, и такие системные вопросы по дорожному строительству должны оставаться под вниманием. Мы в этом году заходим в города, и в два с половиной раза увеличиваем ремонты дорог. В Иванове 38 дорог будет отремонтировано, и завершим Западный обход. Соответственно, весь грузовой транспорт будет направлен в обход центра города", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
Реализация завершающего этапа Западного обхода г. Иваново длиной 2,8 километра проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К работам подрядная организация приступила в ноябре 2019 года. На строительство автодороги из федерального бюджета выделено финансирование в размере 551,4 миллиона рублей на два года, софинансирование региона – 159,9 миллиона рублей. Общая стоимость строительства 711,3 миллиона рублей. Проектом предусмотрено четырехполосное движение с разделением встречных потоков барьерным ограждением, две круговые развязки, освещение проезжей части, тротуар. Новая дорога свяжет федеральную трассу М-7 "Волга" подъезд к Иванову с существующим участком Западного обхода и позволит пустить транзитный транспорт в обход города в направлении Ярославля.