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2020-05-15T17:10
https://ria.ru/20200515/1571483314.html
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка

11:23 15.05.2020 (обновлено: 17:10 15.05.2020)
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, как отличить телефонный звонок мошенника от звонка сотрудника банка и обезопасить свои деньги.
Как сообщила агентству менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова, на фоне самоизоляции мошенники применяют новый метод обмана: они представляются сотрудниками банков и просят пользователей установить на смартфон программу для удаленного доступа, через которую получают возможность переводить или снимать деньги жертвы, изменять информацию в учетной записи, получать личные данные и так далее. По данным компании, в 48 процентах случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя.
По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, подобные мошеннические схемы широко распространены в России.

"Например, ранее злоумышленники находили жертв среди желающих заработать игрой на бирже, предлагая им помощь в установке специальной программы для трейдинга и обучение по ее использованию. Мошенники представлялись жертвам сотрудниками банка, готовыми помочь в отключении доступа подозрительных устройств к мобильному банку. Злоумышленники непрерывно адаптируют используемые подходы под текущие реалии, придумывая все новые сценарии манипуляции человеческими эмоциями, будь то желание получить легкий заработок, стремление сэкономить или страх потерять сбережения", — рассказал он.

Звонки без заявок

Директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов отметил, что этот вид мошенничества относится к методам социальной инженерии и представляет собой психологическое воздействие на жертву для получения доступа к его личной информации.
"Способ защиты от звонков из якобы банка — соблюдение кибергигиены. Нужно тщательно перепроверять всю поступающую информацию, пользоваться только подтвержденными официальными сайтами организаций, не устанавливать на смартфоны и компьютеры сомнительные приложения. В случае звонков, даже если определяется телефонный номер вашего банка, у вас начинают спрашивать номер или CVC банковской карты, информацию с кодом из СМС или просят перейти по ссылке — нужно понимать, что это заведомо мошенники", — отметил он.
Сизов подчеркнул, что никогда не следует ставить на смартфон или компьютер какой-либо софт по рекомендации незнакомцев. "Специалисты банка ни при каких обстоятельствах не станут просить клиента поставить на устройство средство удаленного управления. Ведь у них и так есть все необходимые ресурсы и инструменты для блокировки несанкционированного доступа к личным кабинетам или изменения условий обслуживания карты", — пояснил он.
Глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев добавил, что любая инициатива от банка должна восприниматься как угроза. "Важно помнить, что банк никогда сам не будет вам звонить с какими-то предложениями, тем более связанными с оптимизацией вашего устройства, если только вы сами не оставляли заявку, чтобы с вами связался специалист технической поддержки. И даже если вдруг это будет так, вряд ли банк будет заниматься настройкой только вашего устройства. Как минимум потому, что это запрещено как регулятором, так и политикой безопасности банка", — сказал он.
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В сомнительных случаях он советует позвонить в банк — мошенники легко могут позвонить якобы из банка, но перехватить входящий звонок не смогут. И даже если у них есть вся информация пользователя, доверять им не следует, ведь и среди сотрудников банка могут встречаться недобросовестные люди, считает эксперт.
"Если вы вдруг все-таки установили приложение, нужно как можно быстрее удалить его", — добавил он.
Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров также отметил, что банки и другие крупные компании никогда сами не звонят клиентам, чтобы решить какую-либо проблему. Он советует в такой ситуации реагировать без эмоций. "Пользователь должен осознать, что его обманывают. Нужно расспросить звонящего, зачем он звонит, в чем суть звонка. Можно проверить собеседника, например спросить, как долго пользователь является клиентом банка", — предложил он.
"А самый простой способ предотвратить хищение средств с вашего счета — сбросить звонок от человека, представившегося сотрудником банка, и сразу перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты", — подытожил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.
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