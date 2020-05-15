В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 793

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре увеличилось на 793, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 26 098 случаях заражения коронавирусом в Сингапуре, сегодня количество заражений достигло 26 891. Более 20 человек скончались.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.
В этот вторник на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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