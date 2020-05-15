Sputnik открыл редакционный центр в Ханое

ХАНОЙ, 15 мая – РИА Новости. Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik открылся в пятницу в столице Вьетнама. Он стал 24-м региональным представительством медиагруппы в мире.
Ханойская редакция Sputnik будет оперативно и в различных форматах освещать политические, экономические и культурные события во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. Особое внимание коллектив намерен уделять информированию о ходе реализации российско-вьетнамских торгово-промышленных проектов, развитию двустороннего сотрудничества в области туризма и образования.
"Открытие редакционного центра Sputnik – логичный шаг, учитывая десятилетия дружбы и взаимной симпатии народов двух наших стран. Мы искренне радуемся успехам наших вьетнамских друзей в развитии экономики и социальной сферы, укреплению авторитета Вьетнама в регионе и на международной арене, и считаем, что об этом должна узнавать максимально широкая аудитория. Хорошим заделом для реализации поставленных перед нами целей служит и действующее уже три года соглашение между Sputnik и медиахолдингом "Голос Вьетнама"", – отметил руководитель ханойской редакции Тарас Иванов.
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"Открытие представительства Sputnik во Вьетнаме имеет очень важное значение. Отношения между нашими странами носят традиционно дружественный характер. Сейчас отношения Вьетнама и Российской Федерации имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Я считаю, что информация и новости Sputnik Вьетнам внесут большой вклад в усиление взаимопонимания между нашими народами. Между нашими странами и народами существует теплая связь. У меня лично особое отношение к России. Именно поэтому я считаю, что открытие представительства Sputnik в Ханое имеет большое значение", - сказала официальный представитель МИД Вьетнама г-жа Ле Тхи Тху Ханг.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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