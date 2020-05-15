Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T15:15
https://ria.ru/20200515/1571482810.html
Sputnik открыл редакционный центр в Ханое
https://cdn24.img.ria.ru/images/148197/99/1481979970_0:55:3071:1782_1036x0_80_0_0_9918b6f0f291dd75b92f0ff3e98cd449.jpg
РИА Новости

Sputnik открыл редакционный центр в Ханое

11:18 15.05.2020 (обновлено: 15:15 15.05.2020)
166
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСтудия международного информационного агентства и радио Sputnik
Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
ХАНОЙ, 15 мая – РИА Новости. Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik открылся в пятницу в столице Вьетнама. Он стал 24-м региональным представительством медиагруппы в мире.
Ханойская редакция Sputnik будет оперативно и в различных форматах освещать политические, экономические и культурные события во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. Особое внимание коллектив намерен уделять информированию о ходе реализации российско-вьетнамских торгово-промышленных проектов, развитию двустороннего сотрудничества в области туризма и образования.
"Открытие редакционного центра Sputnik – логичный шаг, учитывая десятилетия дружбы и взаимной симпатии народов двух наших стран. Мы искренне радуемся успехам наших вьетнамских друзей в развитии экономики и социальной сферы, укреплению авторитета Вьетнама в регионе и на международной арене, и считаем, что об этом должна узнавать максимально широкая аудитория. Хорошим заделом для реализации поставленных перед нами целей служит и действующее уже три года соглашение между Sputnik и медиахолдингом "Голос Вьетнама"", – отметил руководитель ханойской редакции Тарас Иванов.
Логотип РИА Новости
29 апреля, 10:22
РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"
"Открытие представительства Sputnik во Вьетнаме имеет очень важное значение. Отношения между нашими странами носят традиционно дружественный характер. Сейчас отношения Вьетнама и Российской Федерации имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Я считаю, что информация и новости Sputnik Вьетнам внесут большой вклад в усиление взаимопонимания между нашими народами. Между нашими странами и народами существует теплая связь. У меня лично особое отношение к России. Именно поэтому я считаю, что открытие представительства Sputnik в Ханое имеет большое значение", - сказала официальный представитель МИД Вьетнама г-жа Ле Тхи Тху Ханг.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров
27 апреля, 15:32
На вебинаре SputnikPro обсудили фейки о коронавирусе
100000
Обсудить 0
SputnikХанойВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Раввин Борода рассказал об уровне антисемитизма во властных структурах
Машины скорой помощи в Греции
В Греции выявили десятки случаев COVID-19 в цыганском поселении
Океан
Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
ДВФУ
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
Маска.
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли
Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Эксперт оценил историческую политику на Украине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ
Бизнес-леди
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Картина Рембрандта Харменса ван Рейна Ночной дозор
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния