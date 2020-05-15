Россиянин пытался незаконно отправить в Китай 21 тысячу медицинских масок

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Россиянин пытался незаконно отправить в КНР из Приморья 21 тысячу медицинских масок, сообщает Владивостокская таможня.
По данным ведомства, в марте 2020 года россиянин, по просьбе знакомого из Китая, пытался отправить партию медицинских масок, указав в документах, что это перчатки. При досмотре владивостокские таможенники обнаружили в трех посылках более 21 тысячи масок российского, китайского, малазийского и польского производства.
"Двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят медицинских масок... изъята Владивостокской таможней у российского гражданина, который пытался незаконно отправить (их) в Китай", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, это первый случай незаконного вывоза через владивостокскую таможню медицинских масок, необходимых для борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
В России решением Коллегии Евразийской экономической комиссии введен запрет на вывоз медицинских масок, халатов, перчаток, респираторов, защитных очков, противовирусных средств и других товаров первой необходимости.
Правонарушитель пояснил, что не знал об этом запрете, а перчатки вместо масок указал по ошибке, говорится в сообщении.
"В отношении отправителя почтовых посылок Владивостокская таможня возбудила дела об административных правонарушениях... Судом принято решение о конфискации 21 550 медицинских масок, которые переданы в распоряжение правительству Приморского края", - говорится в сообщении.