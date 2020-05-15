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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:16
https://ria.ru/20200515/1571482648.html
В Японии в июне анализы на антитела к COVID возьмут у 10 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570573504_0:260:3176:2047_1036x0_80_0_0_cf7f7eea61fd1e1a8ed2e0dcba30135c.jpg
РИА Новости

В Японии в июне анализы на антитела к COVID возьмут у 10 тысяч человек

11:16 15.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты
Сотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Япония проведет тесты на антитела к коронавирусу 10 тысячам человек в июне, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра здравоохранения страны Кацунобу Като.
Тесты будут проводиться как в Токио и Осаке, где большое число зараженных коронавирусом, так и в префектурах, где выявлено немного случаев заболевания. Власти рассчитывают выяснить число людей, переболевших COVID-19, что позволит определить количество необходимых препаратов с вакциной, а также спрогнозировать число заболевших при второй волне распространения вируса.
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В настоящее время рассматриваются препараты от пяти компаний. Согласно первым проведенным тестам на крови доноров, процент положительных реакций составляет 0,4-0,6%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
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