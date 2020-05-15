В Японии в июне анализы на антитела к COVID возьмут у 10 тысяч человек

Тесты будут проводиться как в Токио и Осаке, где большое число зараженных коронавирусом, так и в префектурах, где выявлено немного случаев заболевания. Власти рассчитывают выяснить число людей, переболевших COVID-19, что позволит определить количество необходимых препаратов с вакциной, а также спрогнозировать число заболевших при второй волне распространения вируса.