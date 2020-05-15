В Японии в июне анализы на антитела к COVID возьмут у 10 тысяч человек

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Япония проведет тесты на антитела к коронавирусу 10 тысячам человек в июне, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра здравоохранения страны Кацунобу Като.
Тесты будут проводиться как в Токио и Осаке, где большое число зараженных коронавирусом, так и в префектурах, где выявлено немного случаев заболевания. Власти рассчитывают выяснить число людей, переболевших COVID-19, что позволит определить количество необходимых препаратов с вакциной, а также спрогнозировать число заболевших при второй волне распространения вируса.
В настоящее время рассматриваются препараты от пяти компаний. Согласно первым проведенным тестам на крови доноров, процент положительных реакций составляет 0,4-0,6%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.