В России для помощи врачам создали волонтерское движение "МедПризыв2020"

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В РФ создано волонтерское движение "МедПризыв2020" для помощи врачам в период пандемии коронавируса, сообщил инициатор запуска движения, победитель конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение" Вадим Кочкин.

Новое движение запущено в рамках акции "Мы вместе", которая направлена на помощь нуждающимся в период распространения коронавируса. Задача "МедПризыва" – поддержать систему здравоохранения и создать кадровый резерв, способный помочь врачам в борьбе против COVID-19.

"В условиях повышенной нагрузки на врачей и роста заболеваемости на помощь могут прийти врачи из нашего резерва. Сегодня в команде движения "МедПризыв2020" уже более 200 волонтеров из 28 городов страны. В фармацевтической отрасли много сотрудников с дипломами врачей, фармацевтов и провизоров. У каждого – богатый практический опыт в медицине. И этот опыт может пригодиться на передовой линии борьбы с коронавирусом", – цитирует Кочкина пресс-служба конкурса "Лидеры России".

Кочкин напомнил, что в апреле 2020 года вышел приказ Минздрава РФ, который позволяет привлекать к работе в медицинских учреждениях бывших медработников, которые в настоящее время не работают по специальности.

Стать волонтером могут дипломированные врачи, фармацевты и провизоры. Для этого необходимо подать заявку на сайте движения. Добровольцы могут пройти дополнительное краткосрочное обучение в рамках непрерывного медицинского образования на базе одного из медвузов. После чего, при запросе со стороны лечебно-профилактических учреждений, волонтеры "МедПризыва2020" будут распределяться в стационары, поликлиники, оперативные центры и колл-центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.