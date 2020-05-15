В Филатовской больнице лечатся 777 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 770 пациентов, в том числе 109 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 15.05.20. Всего на лечении: 1357. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 1296. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 777. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 109", - написал Вечорко в Facebook.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 161 человек, на ИВЛ - 48. Он добавил, что за сутки выписаны 149 пациентов, поступили 155.
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