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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:13
https://ria.ru/20200515/1571482249.html
В Филатовской больнице лечатся 777 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335218_0:269:3084:2004_1036x0_80_0_0_24ebca7323b656bbcbd6268ca5085457.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся 777 пациентов с COVID-19

11:12 15.05.2020 (обновлено: 11:13 15.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 770 пациентов, в том числе 109 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 15.05.20. Всего на лечении: 1357. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 1296. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 777. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 109", - написал Вечорко в Facebook.
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В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 161 человек, на ИВЛ - 48. Он добавил, что за сутки выписаны 149 пациентов, поступили 155.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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